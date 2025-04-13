Артиллеристы тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и три миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Расчёты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в курском приграничье. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Эти навыки отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 8 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту. В ходе воздушной разведки тульских десантников были обнаружены подразделения пехоты ВСУ, оборудовавшие опорные пункты в полуразрушенных домах одного из населенных пунктов. После доразведки и подтверждения целей координаты были немедленно переданы расчёту. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали установки для стрельбы. В ходе артиллерийской поддержки штурмовых подразделений Тульских десантников, расчёт гаубицы Д-30 нанёс огневое поражение по обнаруженным целям. Тремя точными выстрелами орудия пехота ВСУ была уничтожена.

За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и три миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil