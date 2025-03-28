За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 27 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Расчёты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области, помогая им выдавливать украинские подразделения с нашей территории.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях: от расчёта установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше восьми километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восемь выстрелов в минуту. В ходе воздушной разведки подразделениями БПЛА 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский опорный пункт с пехотой, который необходимо было взять нашим штурмовикам и зачистить его.

После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчёту. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.

Расчёт гаубицы Д-30 моментально нанёс огневое поражение по обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела, вторым точным выстрелом из гаубицы пехота ВСУ в укрытии была уничтожена.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil