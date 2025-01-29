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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 09:30

Артиллерийские расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражено пять контратак противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Замостье, Казачья Локня, 1-й Kняжий, Колмаков, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Глухов и Журавка в Сумской области.

Расчёты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска, выполняющего боевые задачи в приграничных районах Курской области, уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в лесном массиве. Основная задача расчётов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп. Обнаружение противника и корректировку огня артиллерии производят с помощью средств воздушной разведки подразделений БПЛА.

Российские артиллеристы-десантники ведут стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. В ходе боевой работы артиллерийские расчёты 152-мм буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с укрывшимся расчётом.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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