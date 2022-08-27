Артиллерийской бригадой ВСУ из американских реактивных систем «Himars» совершён обстрел больницы в городе Стаханове ЛНР. Есть погибшие

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам социальной инфраструктуры, в том числе медицинским учреждениям.

Как сообщает function.mil.ru, 26 августа 2022 г. подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем «Himars» совершён обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьёзные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины.

В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты использования украинскими вооруженными формированиями образовательных учреждений в военных целях:

в Белицком Донецкой Народной Республики украинские националисты в здании школы №10 (ул. Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжёлую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита»;

в Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы №6 (ул. Н. Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты;

в Панютино Харьковской области в школе №2 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Фото: https://vk.com/mil