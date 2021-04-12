Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 14:30
Артист цирка «Комплимент» Илья Иванов покорил Международный фестиваль-конкурс «Planet of Arts»
Илья стал Лауреатом 2-й степени в номинации «Цирковое искусство» в возрастной категории 19-25 лет. Артист представил на конкурсе номер «В ритме дождя», в котором он одновременно жонглирует кольцами и зонтом.
Жюри возглавляла заслуженная артистка России Елена Кузьмина. Она высоко оценило профессиональную подготовку, а также уровень исполнительского мастерства и сценической культуры мурманского артиста.
Режиссер цирка «Комплимент» Татьяна Савельева награждена дипломом «Maestro» для педагогов за профессионализм и высокий художественный уровень творческой работы, представленной на конкурсе.
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