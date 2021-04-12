Артист цирка «Комплимент» Илья Иванов покорил Международный фестиваль-конкурс «Planet of Arts»

Илья стал Лауреатом 2-й степени в номинации «Цирковое искусство» в возрастной категории 19-25 лет. Артист представил на конкурсе номер «В ритме дождя», в котором он одновременно жонглирует кольцами и зонтом.

Жюри возглавляла заслуженная артистка России Елена Кузьмина. Она высоко оценило профессиональную подготовку, а также уровень исполнительского мастерства и сценической культуры мурманского артиста.

Режиссер цирка «Комплимент» Татьяна Савельева награждена дипломом «Maestro» для педагогов за профессионализм и высокий художественный уровень творческой работы, представленной на конкурсе.