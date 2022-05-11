Артисты ансамбля песни и пляски и военнослужащие Северного флота получили награды

В преддверии Дня Победы отличившимся военнослужащим Северного флота и артистам ансамбля песни и пляски СФ были вручены заслуженные государственные и ведомственные награды. Наградную церемонию в штабе флота провёл командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он прикрепил на грудь двенадцати военным морякам, авиаторам, мотострелкам и морским пехотинцам ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу» и Суворова.

Артистам ансамбля песни и пляски Северного флота медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали Министерства обороны России вручил начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков. Наградная церемония состоялась в Доме офицеров флота. Помимо государственных и ведомственных наград флотским артистам были вручены знаки отличия различных общественных организаций, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420818@egNews