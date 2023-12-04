Артисты Ансамбля песни и пляски СФ выступили перед морскими пехотинцами Северного флота в зоне СВО

Агитационно-пропагандистская бригада, состоящая из артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота, дала концерт для военнослужащих Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота, выполняющих задачи специальной военной операции на передовой.

В концертную программу были включены как песни времен Великой Отечественной войны, так и современные музыкальные композиции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, солисты исполнили песни и собственного сочинения, авторские патриотические, гармонично чередуя вокал с поэзией.

Североморцы прочитали воинам стихи о морской пехоте, Родине, семье, любви и силе русского духа. Все выступления завершались овациями и искренними словами благодарности.

Выступление было приурочено ко Дню морской пехоты, артисты поздравили морских пехотинцев с профессиональным праздником и пожелали им победы над врагом, и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489080@egNews