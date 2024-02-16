Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 13:45
Артисты детской студии Ансамбля песни и пляски КСФ завоевали награды VII Международного конкурса-фестиваля «Энергия Севера»
Юные артисты детской студии Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота стали лауреатами VII Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Энергия Севера».
Фестиваль проходил в Петрозаводске и собрал более 900 участников.
Как сообщает администрация ЗАТО город Североморск, североморцы впервые предприняли такой дальний выезд и завоевали пять наград. «Мужской класс» - лауреат 2-й степени, «средняя группа» - лауреат 3-й степени, группа «Бриз» - дважды лауреат 3-й степени, «старшая группа» - дипломант 1-й степени.
Фото (альбом ансамбля): https://citysever.ru/novostiq/15224-artisty-detskoy-studii-ansamblya-pesni-i-plyaski-ksf-zavoevali-nagrady-vii-mezhdunarodnogo-konkursa-festivalya-energiya-severa/#news-gal-8
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
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Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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