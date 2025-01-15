Юные артисты детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота завоевали хореографический Гран-при и букет наград Международного конкурса-фестиваля «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге.

В номинации «Хореография» у ребят Гран-при (мужской класс), два «золота», три «серебра» и три «бронзы». В номинации «Вокал» - три первых места и пять - вторых.

Фото (Детская студия Ансамбля Северного флота): https://citysever.ru/novostiq/17399-artisty-detskoy-studii-ansamblya-pesni-i-plyaski-severnogo-flota-zavoevali-horeograficheskiy-gran-pri/