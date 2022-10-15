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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.22 22:20

Артисты Драматического театра Северного флота выступили перед участниками специальной военной операции

В Луганской Народной Республике агитационно-пропагандистская бригада, состоящая из артистов Драматического театра Северного флота, дала концерты для участников специальной военной операции. В концертную программу были включены как песни времён Великой Отечественной войны, так и современные музыкальные композиции.

Также североморцы прочитали воинам стихи о Родине. Все выступления завершались овациями и искренними словами благодарности. Всего североморцы дали восемь концертов, собрав несколько тысяч зрителей.

Кроме того, артисты в рамках акции «Письмо солдату» передали участникам специальной военной операции послания от юнармейцев, нахимовцев, школьников Мурманской области. В своих письмах дети выразили слова благодарности российским воинам за стойкость, мужество и благородство, пожелали им победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми.

Агитационно-пропагандистская бригада состоит из девяти артистов, в том числе двух представительниц прекрасного пола. Возглавил группу директор театра СФ Михаил Онищук.

Как сообщает пресс-служба СФ, Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Первыми его актерами были военные моряки флота и их жены. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441587@egNews

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