Мурманская область. Арктика (16+)20.10.25 09:40

Артисты Драматического театра Северного флота выступили с гастролями в городском центре культуры «Север» в Полярном

Они показали спектакль «ЧехонТэффи», созданный по произведениям Антона Чехова и Надежды Тэффи.

Зрителям показали театральный взгляд на «смех и слезы Серебряного века», о том, как апатия и отсутствие интереса к жизни подавляют в человеке личность. В то время как труд и интерес к общественной жизни помогают ему остаться на плаву и не потерять человеческий облик.

Постановка по произведениям великих классиков захватила зрителей гармоничным сочетанием искрометного юмора и глубоких драматических сцен.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, динамичное развитие действия, выразительная актёрская игра и художественное оформление произвели на публику сильное впечатление.

Концерт завершился овациями зрительского зала.

Выступление артистов театра состоялось для военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, членов их семей и жителей города.

 

 

