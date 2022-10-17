Артисты и депутаты выступили перед мобилизованными в Мурманской области для поднятия боевого духа

В отдельной мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в Печенгском округе Мурманской области, прошёл концерт в поддержку мобилизованных военнослужащих, которые проходят интенсивную подготовку и боевое слаживание. Перед ними выступили творческие коллективы региона, поп-певица Светлана Лазарева, лектор Российского общества «Знание» Андрей Виноградов и депутат Госдумы РФ Татьяна Кусайко.

«Мы организовали концерт для поднятия боевого духа бойцов, которым ещё предстоит специальная подготовка и боевое слаживание подразделений», – заявили в комитете молодёжной политики Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, волонтёры акции раздали военным анкеты, в которых мобилизованные могли рассказать о том, какая адресная помощь необходима их семьям. После активисты помогут родным призванных из запаса в ходе частичной мобилизации военнослужащих в работе по дому, обучении детей, присмотре за домашними животными, организации поздравлений с семейными праздниками.

Организаторами мероприятия выступили комитет молодёжной политики Мурманской области, региональный штаб #МЫвместе и творческие коллективы региона.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12441662@egNews