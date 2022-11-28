Артисты из Мурманской области пополнили копилку наград на Первых молодёжных Арктических Дельфийских играх 2023

Артисты Мурманской области в конце прошлой недели отправились в Республику Коми, где проходят Первые молодёжные арктические Дельфийские игры 2023.

Как пишет vk.com/murmanculture, творчество Кольского края представляют: заслуженный коллектив народного творчества ансамбля танца «Радость»; солистка студии эстрадной песни «Вернисаж» Елена Воронцова; ученик Центра детского и юношеского творчества города Ковдора Сергей Покрамович и ученица Детской школы искусств №4 города Мурманска Ульяна Коляда.

Отметим, Первые молодёжные арктические Дельфийские игры собрали более 600 молодых деятелей искусств по 10 народным, академическим и современным номинациям. Такой подход позволяет масштабно показать особенности культуры севера и одновременно дать возможность молодым талантам соприкоснуться с наследием и культурной самобытностью Коми края.

И уже в воскресенье пришли хорошие новости об успехах наших артистов. Серебряные медали завоевали в номинации «Народный танец» - заслуженный коллектив народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; в номинация «Эстрадный вокал» - ученик Центра детского и юношеского творчества города Ковдора Сергей Покрамович.

А ученица Детской школы искусств №4 города Мурманска Ульяна Коляда отмечена специальным дипломом за создание ярких сценических образов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263744%2Fwall-139605315_20742