Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 11:00
Артисты Мурманского областного драматического театра отправляются на гастроли в Апатиты и Кировск
Мурманчане везут в область спектакль «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна в постановке режиссёра Николая Гадомского.
Как сообщает vk.com/murmanculture, это история о том, как волею случая врывается в жизнь одного одинокого молодого человека, учителя, увлечённого астрономией, из сонного маленького провинциального городка богемная девушка, избалованная красавица света.
Показы спектакля пройдут: 15 марта в 19.00 - на сцене Апатитского городского Дворца культуры и 16 марта в 19.00 - в Городском Дворце культуры Кировска.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264865%2Fwall-139605315_21932
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Последние комментарии
Евйгений
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Полина
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Вадим
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