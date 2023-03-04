Артисты Мурманского областного драматического театра отправляются на гастроли в Апатиты и Кировск

Мурманчане везут в область спектакль «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна в постановке режиссёра Николая Гадомского.

Как сообщает vk.com/murmanculture, это история о том, как волею случая врывается в жизнь одного одинокого молодого человека, учителя, увлечённого астрономией, из сонного маленького провинциального городка богемная девушка, избалованная красавица света.

Показы спектакля пройдут: 15 марта в 19.00 - на сцене Апатитского городского Дворца культуры и 16 марта в 19.00 - в Городском Дворце культуры Кировска.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264865%2Fwall-139605315_21932