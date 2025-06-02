Артисты Мурманского областного драматического театра в День защиты детей подарили юным северянам заряд бодрости, отличного настроения и радости

Вчера перед спектаклем «Золотой цыплёнок» сотрудники учреждения культуры с ребятами поиграли, нанесли аквагрим, запустили мыльные пузыри, сделали фигурки из шариков и даже предсказали судьбу на картах от мага-волшебника.

А настоящим подарком для малышей стал благотворительный показ спектакля.

Как сообщает vk.com/murmandrama, в гости в театр пришли подопечные: Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»; ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа №1»; Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»; Частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск»; Союза общественных неправительственных организаций Мурманской области; Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области; Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей»; Мурманского регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов ВОРДИ; Мурманской региональной общественной организации «МНОГОДЕТНЫЕ ЗАПОЛЯРЬЯ».

Мероприятие состоялась также в рамках региональной акции «На Севере – Лето» (#насеверелето).

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457255276%2Fwall-623014_20195