Артисты Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова – в числе победителей Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца «Уральский перепляс»

Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость» областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вошёл в число победителей ХVI Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца «Уральский перепляс».

По итогам конкурса заполярные танцоры завоевали самую высокую награду – диплом I степени в номинации «Народно-сценический танец» (возрастная категория 12-14 лет).

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, организаторами фестиваля «Уральский перепляс» выступили Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус, Челябинский государственный центр народного творчества. Это один из старейших хореографических фестивалей в России: он проводится в южноуральской столице с 1994 года. За тридцать лет «Уральский перепляс» стал не только знаковым событием в культурной жизни Южного Урала, но и вырос в одно из самых престижных хореографических событий России.

Фото: https://gov-murman.ru