Артисты Мурманского областного театра кукол показали спектакль пациентам региональной детской клинической больницы

Артисты Мурманского театра кукол в среду провели благотворительный показ спектакля «Красная шапочка» в Мурманской областной детской клинической больнице.

Благотворительные спектакли – добрая традиция театра кукол. Артисты регулярно приезжают к маленьким северянам, которые находятся в детской областной больнице столицы Заполярья и дарят ребятам спектакли и хорошее настроение.

Классическую интерпретацию произведения Шарля Перро знают многие. Увидеть «Красную Шапочку» в исполнении артистов Мурманского областного театра кукол – это значит окунуться в сказочный лесной мир, где добро и зло ведут постоянную борьбу.

«Спектакль интерактивный. Юные зрители принимают в нем непосредственное участие, что помогает детям гораздо глубже понять смысл сказки и все те уроки, которые она нам преподносит», – отмечают в театре.