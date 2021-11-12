Артисты Мурманского областного театра кукол примут участие в фестивале театров теней в Москве

Артисты Мурманского областного театра кукол примут участие в Международном фестивале театров теней «ShadowFest». Фестиваль стартовал в Москве 11 ноября и будет проходить до 14 ноября в Московском детском театре теней. Мероприятие соберёт на своих площадках коллективы пяти театров из России и Македонии.

Заполярные кукольники привезли юным столичным жителям спектакль «Дюймовочка». Постановку, в которой используются элементы компьютерной графики, москвичи смогут увидеть 13 ноября. Эту оригинальную «Дюймовочку» в Мурманске поставила приглашенный мастер из Санкт-Петербурга – Светлана Озерская, один из создателей театра пластики рук «Hand Made». Всем известная сказка Андерсена играется в черном кабинете, когда актеры не видны, а куклы движутся словно сами по себе. Именно этот спектакль показывали мурманчанам и гостям из Министерства культуры РФ после торжественной церемонии открытия нового здания театра на просп.Ленина, 27 в декабре 2019 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Международный фестиваль театров теней «ShadowFest» не имеет аналогов в России и призван познакомить зрителей с многообразием современного театра теней. Фестиваль проводится в третий раз, становясь площадкой для общения, обмена опытом и сотрудничества профессионалов из России и других стран. Организаторы стремятся популяризовать древний и оригинальный жанр театра теней, который сегодня стремительно обновляется, используя новые технологии и осваивая смежные жанры – театр кукол, предметный, пластический и визуальный театр.