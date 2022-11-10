Артисты Мурманского областного театра кукол выступят в Нижегородской области

В рамках федеральной программы «Большие гастроли. Для детей и молодёжи» с 11 по 13 ноября артисты Мурманского областного театра кукол отправятся в город Кстово Нижегородской области, чтобы познакомить нового зрителя с творчеством старейшего профессионального театра кукол за Полярным кругом. Северные артисты покажут свой вариант истории Эдуарда Успенского о приключениях Дяди Федора и его друзей «Зима в Простоквашино», постановку по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му «Королевские зайцы» и интерактивный спектакль «Красная Шапочка».

Масштабная федеральная программа гастролей российских театров «Большие гастроли» стартовала в 2014 году. Она призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов. Благодаря «Большим гастролям» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

Гастроли артистов Кольского Заполярья – это ответный визит на приезд в Мурманскую область труппы Кстовского театра кукол. В сентябре этого года в Мурманской области состоялось 8 показов спектаклей кстовчан: «Мэри Поппинс», «Винни-Пух и все-все-все» и «Волшебник изумрудного города». Более тысячи мурманчан насладились работой артистов из Нижегородской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной театр кукол активно участвует в федеральной программе «Большие гастроли» с 2019 года. Театр совершил обменные гастроли с Крымским академическим театром кукол, Костромским областным театром кукол, Академическим театром драмы им. Савина (город Сыктывкар). В 2019 и 2022 годах на сцене учреждения выступили артисты Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац.

Фото: https://gov-murman.ru