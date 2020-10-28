Артисты Мурманского театра кукол принимают участие в мастер-классах по сценической речи от ведущих педагогов России онлайн

В октябре 2020 года Мурманский областной театр кукол стал обладателем Гранта Союза театральных деятелей России «На приезд театральных специалистов для проведения образовательных проектов в регионах России».

Ситуация с пандемией не позволила провести запланированные мероприятия в очном формате, поэтому обучение решили провести онлайн на платформе «ZOOM».

Мурманские кукольники в настоящее время проходят мастер-классы по сценической речи у Ольги Комаровой, методиста-секретаря кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по словам актеров, речь актера – один из главных инструментов для работы, и практические занятия позволяют не только поддерживать его в тонусе, но и развивают необходимые навыки.

Проект направлен на оказание практической помощи российским театрам, профессиональное совершенствование театральных коллективов, укрепление творческих контактов и сохранение единого культурного пространства.