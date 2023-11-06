Артисты Мурманской области посетили Приморский район с гастролями

В рамках соглашения между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области состоялись гастроли творческой делегации Мурманской области в подшефной территории, которую возглавила министр культуры региона Ольга Обухова.

В рамках поездки состоялись рабочие встречи руководителя профильного ведомства Кольского Заполярья с руководителями учреждений культуры Приморского района.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на протяжении трёх дней артисты Мурманского областного драматического театра и Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль эстрадной песни «Тоника» ДК «Строитель» Североморск встречались со зрителями Приморска, Инзовки и Зеленовки, ставили спектакли и проводили концерты для детей и взрослых. В числе творческой команды Запорожскую область также посетила РО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Мурманской области Алёна Адамсон.

Фото: https://gov-murman.ru