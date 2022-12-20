Артисты Мурманской областной филармонии стали обладателями первой премии фестиваля авторской песни «Покровский собор»

Дуэт артистов Мурманской областной филармонии «Струны Струны» стал обладателем первой премии фестиваля авторской песни «Покровский собор», прошедшего в Москве.

«Покровский Собор» объединил представителей разных направлений, жанров и стилей бардовской песни, а также авторов и исполнителей разных поколений. Первоначально на конкурс было подано 1000 онлайн-заявок, из них жюри выбрало 64 участника, которых пригласили в столицу на очный этап. В финал вышли 8 исполнителей и коллективов. Среди них – дуэт «Струны Струны» Екатерины Ефремовой и Ирины Волокославской.

Заполярные исполнительницы выступили в восьмичасовом музыкальном марафоне с участием лучших представителей современной авторской песни. На сцену выходили и мэтры жанра, и яркие молодые исполнители. Северянки стали обладателями гран-при фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первый концерт одного из самых «молодых» коллективов филармонии состоялся в ноябре прошлого года. В репертуаре дуэта в основном авторские композиции на стихи поэтов XX века, а концерты проходят в уютной атмосфере камерного зала, где слушателей ждёт живое и непосредственное общение с музыкантами.

Фото: https://gov-murman.ru