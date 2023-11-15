Артисты Мурманской областной филармонии выступят в виртуальном концертном зале Детской школы искусств Приморска Запорожской области

В течение двух месяцев в виртуальном концертном зале Приморска Запорожской области, открытого в 2023 году по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, состоятся трансляции музыкальных сказок «Спящая красавица», «Сказка о потерянном времени», «Щелкунчик», «Новый год вокруг света», а также концерта «Образы Рождества – озарение и предчувствие». Для юных зрителей выступят артисты Мурманской областной филармонии.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, современное оснащение виртуального концертного зала позволяет в режиме реального времени присоединяться к выступлениям различных творческих коллективов, а также приобщаться к великим произведениям искусства.

Фото: https://gov-murman.ru