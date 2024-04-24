Артисты областного драмтеатра станут участниками мастерской для начинающих литераторов Ассоциации союзов писателей и издателей России

Актёры Мурманского областного драматического театра Александр Покатнев и Михаил Романенко – победители конкурса на участие в Межрегиональной мастерской для начинающих литераторов Северо-Западного федерального округа.

Заполярные артисты представили своё творчество в номинации «Драматургия» и по итогам отбора вошли в число 40 начинающих литераторов, которые примут участие в мастерской. Мероприятие организовано Ассоциацией союзов писателей и издателей России и будет проводиться в Мурманске.

С 12 по 17 июня победителей отбора ожидают творческие семинары, встречи с известными писателями, лекции по теории и истории литературы. С этого года в мастерских известные литературоведы и писатели будут читать образовательный курс лекций, посвященный теории и истории литературы, техникам и практикам создания художественных произведений. Писателей познакомят с базовыми литературоведческими понятиями, помогут расширить литературный кругозор и эрудицию. Участников также ждёт обширная внеучебная культурная программа – поэтические вечера, открытые дискуссии, литературные игры и викторины.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, артисты драматического театра Александр Покатнев и Михаил Романенко неоднократно становились лауреатами всероссийских конкурсов для драматургов и литераторов, а пьеса Покатнева «Пёс идёт домой» легла в основу одноименного спектакля, который можно увидеть на сцене областного драматического театра.

Фото: https://gov-murman.ru