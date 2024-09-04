Артисты областного театра кукол вновь отправились в гастроли по отдалённым муниципалитетам региона

Перед открытием 92-го творческого сезона артисты Мурманского областного театра кукол отправятся на традиционные гастроли в отдалённые уголки Кольского Заполярья.

С 3 по 6 сентября и с 9 по 12 сентября в рамках гастрольного проекта «Волшебные истории для отдалённой территории» спектакль «Заяц, Лиса и Петух» побывает в посёлках Кандалакшского, Терского, Ловозерского, Кольского районов. Добрая сказка в исполнении талантливых заполярных артистов будет показана юным зрителям в Зеленоборском, Зареченске, Белом Море, Варзуге, Умбе, а также посетит Лувеньгу, Африканду, Кильдинстрой, Пушной, Краснощелье, Ловозеро, Ревду и Оленегорск-2. Все показы спектакля являются благотворительными.

Гастрольный проект «Волшебные истории для отдалённой территории» успешно осуществляется с 2021 года при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/