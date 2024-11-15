Артисты областной «Кировки» завоевали Гран-при конкурса национальных культур и фольклора

В первом туре VI Международного фестиваля-конкурса национальных культур и фольклора «Все народы в гости к нам» ансамбль танца «Сполохи» стал лауреатом I степени и получил приглашение на гала-концерт победителей.

По итогам хореографическая композиция« А я по лугу» в исполнении артистов Олеси Пунтус и Алексея Сергеева отмечена Гран-при в номинации «Фольклорная/народная хореография. Малая форма. Дуэт» среди участников старше 19 лет.

Как сообщает vk.com/murmanculture, VI Международный конкурс национальных культур и фольклора «Все народы в гости к нам» проходил при содействии Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, правительства и Министерства культуры Новгородской области, Союза городов Центра и Северо-Запада России и Санкт-Петербургского государственного института культуры.



Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281215%2Fwall-139605315_28641