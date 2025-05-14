Артисты областных театров провели уличные концерты, посвящённые Дню Победы
Вчера в Мурманске в сквере у памятника «Пограничникам Арктики» состоялся концерт «Поют артисты о войне», посвящённый 80-летию Великой Победы.
Артисты Мурманского областного драмтеатра под руководством режиссёра Николая Гадомского выступили перед заполярными зрителями и исполнили фронтовые песни, ставшие символами мужества и стойкости. Здесь же прозвучали известные стихи советских поэтов и трогательные письма с фронта.
В ходе концерта состоялась всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» от Центра развития волонтёрского движения «ДОБРО». Все собранные средства будут направлены на помощь ветеранам.
А в сквере у областного театра кукол взрослые и юные зрители увидели вокальные и танцевальные номера, сцены из антифашистских спектакле, а также отрывок из постановки «Горькая память войны». Завершился праздник песней «Журавли» в исполнении заслуженного артиста РФ Владимира Пьянкова.
На мероприятии гостей угощали солдатской кашей и горячим чаем.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283117%2Fwall-139605315_30011