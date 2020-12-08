Артисты заполярного самодеятельного театра «Комедиограф» стали дипломантами Всероссийского конкурса «Моя Россия»

Режиссёр народного самодеятельного коллектива «Драматический театр «Комедиограф» Марина Бабкина и участник коллектива Александр Гришин стали лауреатами Всероссийского конкурса «Моя Россия». Театр работает на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.Творческие номера мурманских артистов признали лучшими в номинациях «Год памяти и славы» и «Индивидуальные исполнители в жанре художественного слова» в направлении «Поэзия».

В этом году конкурс прошел онлайн. Из поступивших в оргкомитет более 800 заявок по результатам отборочного тура в финал вышли 63 индивидуальных исполнителя и 8 поэтических театров из 35 регионов России. В составе жюри конкурса – деятели театрального искусства г. Москвы и г. Кирова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс прошёл в Кировском областном Доме народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества, Министерства культуры Кировской области и был посвящен Году памяти и славы в России.