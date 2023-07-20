Мурманская область. Арктика (16+)20.07.23 11:00
Работы проведены за счёт областной субсидии в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Общая протяженность дороги составляет 2,75 км.
Сейчас на объекте продолжают укрепление обочин, завершается установка барьерных ограждений, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
Асфальтирование дороги на губу Большая Лопаткина завершено
Решение о ремонте в текущем строительном периоде было принято главой региона Андреем Чибисом после рабочего визита в Заозерск в конце июне.
Работы проведены за счёт областной субсидии в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Общая протяженность дороги составляет 2,75 км.
Сейчас на объекте продолжают укрепление обочин, завершается установка барьерных ограждений, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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