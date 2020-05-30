Асфальтировать придомовые территории – ваша прямая обязанность - Владимир Евменьков

В работе постоянной комиссии Совета депутатов по инициативе главы ЗАТО Владимира Евменькова вчера приняли участие управляющие компании. Тему подняли острую – ямочный ремонт во дворах.

- Управляющие компании, обращая внимание на обслуживание жилого фонда, мало внимания уделяют придомовым территориям. Североморцы жалуются на ямы во дворах. На заседании постоянной комиссии поднимем вопрос работы управляющих организаций в нашем городе и качества содержание ими придомовых территорий, - обозначил рабочую повестку председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

В прошлом году муниципалитет провёл обследование придомовых территорий. Итог – в адрес управляющих организаций внесены 23 представления, решением суда они должны привести в норматив 137 дворов. Это практически треть дворов ЗАТО. Реакция последовала только от одной УК, которая отремонтировала один проезд, остальные требование проигнорировали.

- Обращаясь к управляющим компаниям, предлагаю сразу обозначить, что когда вы принимали дома в управление, вы должны были понимать, что нужно будет содержать это имущество и отвечать за него. Асфальтировать придомовые территории – ваша прямая обязанность. И второй момент – собираемость средств. В ЗАТО она достаточно высокая, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Как подтвердил генеральный директор ООО «СЖКХ» Кирилл Чудинов, в 2019 организация не проводила ямочный ремонт во дворах. Но в этом году кампания по восстановлению асфальтобетонного покрытия запланирована.

- В ближайшую неделю планируем начать ремонт с улицы Колышкина, 1, 1а, 3. Дальше будем работать и по предписаниям прошлого года – это 1805 квадратных метров, и по проблемным участкам, обозначенным уже в новом сезоне, - рассказал Кирилл Чудинов.

По такому же принципу летом будут работать и другие управляющие компании. Администрация берёт на себя не только функцию контроля, но и не остаётся в стороне. За первое полугодие муниципалитет, как собственник жилья, должен заплатить УК 2 миллиона 288 тысяч рублей – это деньги за содержание пустующих квартир.

- Мы готовы выделить средства и предлагаем управляющим организациям полностью потратить их на ямочный ремонт. Это возможность привести в порядок 1000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, - выступил с предложением руководитель ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.