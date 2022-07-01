Аспирант МАГУ Максим Матях стал победителем всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты»

В Санкт-Петербурге на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена завершился финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам финальных соревнований 35 студентов со всей страны стали победителями. В их число вошёл Максим Матях — аспирант 2 курса МАГУ по направлению педагогических наук, преподаватель Мурманского политехнического лицея.

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» подали почти 27 тысяч человек из 84 регионов России. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае состоялись окружные полуфиналы конкурса, а финал прошёл на днях в Санкт-Петербурге.

Финальные конкурсные испытания продолжались в течение четырёх дней. Участников ждала насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В день торжественного открытия состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители педагогического и научного сообщества, ректоры ведущих педагогических вузов, а также эксперты конкурса и почётные гости. Вечером конкурсанты побывали на празднике выпускников «Алые Паруса».

«Это были четыре дня очень плотной программы. В рамках конкурсных испытаний мне необходимо было за полтора часа разработать план-конспект учебного мероприятия по заданным вводным, — отметил Максим Матях. — Работая в малых группах, мы с коллегами спроектировали «Школу будущего» — проект развития образовательной организации — и совместно разработали воспитательное мероприятие, которое на следующий день провели уже для реальной целевой аудитории — младших школьников летних лагерей одной из питерских школ».

Всё это время за работой команды следили члены жюри, среди которых были как маститые педагоги, так и молодые активные коллеги. Они оценивали умения участников действовать в команде и педагогический потенциал каждого из них.

«Приятно и почётно представлять регион на федеральном конкурсе, тем более в среде профессионального сообщества. Очень надеюсь, смогу привлечь коллег из педагогического комьюнити региона к участию во «Флагманах образования» на следующий год. Это действительно ценный опыт и стоящее взаимодействие. Оно позволяет гораздо шире смотреть на профессиональную деятельность», — подчеркнул Максим Матях.

По итогам конкурса из числа победителей, финалистов и полуфиналистов будет сформировано сообщество, участников ждёт постпроектное сопровождение и возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, призёры конкурса получили возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан». Лауреаты проекта также бесплатно отправятся в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/