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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 17:00

Аспирант МАГУ Максим Матях вошёл в число полуфиналистов конкурса «Флагманы образования. Студенты» из Северо-Западного федерального округа

Определены 100 полуфиналистов конкурса «Флагманы образования. Студенты» из Северо-Западного федерального округа. В их число вошёл Максим Матях, аспирант 2 курса очной формы обучения направления «Образование (педагогические науки)» Мурманского арктического государственного университета.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

«Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в числе полуфиналистов конкурса также представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса Северо-Западный федеральный округ представят учащиеся из Санкт-Петербурга, Мурманской, Вологодской, Калининградской и Архангельской областей. Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования.

«Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований», – прокомментировал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru  зарегистрировались почти 27 000 студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, лауреатов ждёт постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

 

 

 

Фото: https://studtrek.rsv.ru/

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