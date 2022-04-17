Аспирант МАГУ представляет регион на окружном полуфинале конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Северо-Западном федеральном округе стартовал 15 апреля на площадке РГПУ им. А.И. Герцена.

В полуфинале Северо-Западного федерального округа принимает участие 86 студентов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. Всего заявки на участие подали 26955 человек из 84 регионов России.

Мурманскую область представляет Максим Матях – аспирант Мурманского арктического государственного университета.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Проект направлен на поиск, развитие, поддержку перспективных студентов вузов и колледжей.

В конкурсе участвуют студенты бакалавриата и специалитета не младше 2-го курса, магистранты и аспиранты очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также обучающиеся по педагогическим специальностям в организациях среднего профессионального образования.

«У российского студенчества впечатляющая история и сильные традиции. Это выражается не только в преемственности академических школ, стремлении к профессионализму, но и в студенческой находчивости, взаимовыручке и братстве. Символично, что очные полуфиналы студенческого трека конкурса «Флагманы образования» берут своё начало именно в стенах РГПУ имени Герцена. Сегодня, находясь здесь, чувствуешь энергию молодых людей, которые жаждут новых знаний, опыта, хотят проникнуться соревновательным духом и продемонстрировать свои лучшие способности и качества. Впереди вас ждут увлекательные три дня, насыщенная конкурсная и просветительская программа. Уверен, что для каждого из вас полуфинал станет тем самым временем и тем самым местом, где вы внесете ощутимый вклад в свое профессиональное будущее», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Участникам предстоит пройти ряд испытаний, в числе которых «Кейс-турнир», «Деловая игра» и «Проектный спринт: Школа будущего». Также для них подготовили культурно-просветительскую программу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Они получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса. Лауреаты проекта смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Призёры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Фото: https://vk.com/flagman_edu?z=photo-188741291_457260924%2Falbum-188741291_00%2Frev