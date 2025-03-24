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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 15:35

АСПОЛ представит фотовыставку памяти Артура Чилингарова и поднимет вопрос о развитии арктического просвещения на МАФ-2025

На Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Мурманске 26–27 марта, Ассоциация полярников (АСПОЛ) представит возможности гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли», решение о создании которого было принято в 2021 году на совете АСПОЛ по предложению Артура Чилингарова. Одна из целей – распространение знаний о полярных регионах в международном масштабе через человекоцентричный подход и укрепление роли России как ведущей полярной державы в мировой повестке.

АСПОЛ совместно с Фондом «Росконгресс» соберёт ведущих экспертов в рамках сессии «Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества». Эксперты, среди которых будут представители профильных министерств и ведомств, зарубежные учёные и общественники, намерены обсудить ключевые задачи и формирование механизмов в сфере просвещения, включая привлечение молодежи, развитие гуманитарного арктического сотрудничества и совместную реализацию международных проектов. Будут рассмотрены инициативы в сфере культуры, образования, науки, креативных индустрий, туризма и социальной повестки, которые развиваются в Арктике.

В сессии примут участие исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев; генеральный директор экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Максим Данькин; председатель Национального арктического научно-образовательного консорциума Елена Кудряшова; научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики, представитель Фонда мира Сасакавы Сакико Хатайа и другие эксперты.

В рамках МАФ-2025 Ассоциация полярников также организует фотовыставку, посвящённую создателю и первому руководителю АСПОЛ, Герою Советского Союза и Российской Федерации, учёному-океанологу Артуру Чилингарову. Экспозиция символизирует преемственность в деле изучения и развития Арктики, продолжая заложенные им традиции. Она подчеркивает важность его вклада в развитие региона и служит напоминанием о тех идеях и принципах, которые он отстаивал. Таким образом, выставка становится символом непрерывного стремления к новым достижениям в области арктического сотрудничества и просвещения, вдохновляя на активное участие в развитии этого уникального региона. Выставка состоится в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова на 1-ом этаже.

Сессия «Арктика: новые горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества» пройдёт 27 марта в 14.00. Трансляция мероприятий форума – на сайте forumarctica.ru.

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