Ассоциация цветоводов сообщила о подорожании цветов в России перед 8 марта

Поставки импортных цветов в Россию перед праздником 8 марта идут стабильно и без сбоев, а цены традиционно выросли на все цветы, чтобы потом упасть, сообщил РИА «Новости» председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

«В сравнении с прошлогодними показателями ситуация на российском рынке не изменилась. Отечественный цветок по-прежнему занимает только 17% против 83%, приходящихся на импорт», — сообщил Антипов.

«Ситуация с импортными поставками также остаётся стабильной. Основными поставщиками цветочной продукции в Россию являются Кения и Эквадор, — страны которые были и остаются дружественными РФ. На таможне для них никаких сложностей нет, более того, фуры с цветком не стоят в долгих очередях, благодаря отсутствию перегруза», — добавил он.

«Безусловно, в России и странах СНГ на 8 марта приходится ощутимый рост цен на цветок. Потребление к Международному женскому дню становится в 20 раз больше, чем в обычные дни. Повышенный спрос определяет и ценовую политику. После праздника цена снизится примерно в два раза», — заметил Алексей Антипов.

Кроме того, стоимость зарубежного цветка растёт и в связи с празднованием за рубежом дня святого Валентина, к которому иностранные производители также повышают цены, а также с Днём Матери, его отмечают в начале марта в Великобритании.