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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 15:34

Ассоциация морских торговых портов отметила работу АО «ММТП» в сфере экологии

Мурманский морской торговый порт стал победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие» и лауреатом в номинации «Лучшая стивидорная компания» по итогам ежегодного конкурса Ассоциации морских торговых портов среди стивидорных компаний страны.

Старейшее предприятие города Мурманска набрало больше всех баллов в экологическом конкурсе, заняв лидирующую строчку в рейтинге, а также вошло в тройку лучших стивидорных компаний страны. Конкурсная комиссия комплексно оценивала компании по таким критериям, как экологический менеджмент, экологическая политика, реализованные природоохранные мероприятия, вклад в экологическое просвещение и пр.

На протяжении нескольких лет Мурманский морской торговый порт реализует масштабную экологическую программу, которая содержит в том числе пункты из положения данного конкурса. В частности, совсем недавно на территории градообразующего предприятия был завершен проект по строительству пылеветрозащитных экранов, и в настоящий момент вокруг промышленной площадки установлено полтора километра конструкций экранов высотой 20 метров. Также на территории порта действует система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек, применяются технологии орошения на различных этапах обработки груза, используются специальные машины-«пылесосы».

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России.

 

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