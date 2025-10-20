Ассоциация полярников объявляет о сборе предложений для формирования программы Года Арктики в России

В преддверии XV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова, который состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге, Ассоциация полярников (АСПОЛ) объявляет о старте сбора предложений в план мероприятий по проведению Года Арктики, который планируется организовать в России в 2027 году.

Проект указа Президента РФ о проведении Года Арктики в 2027 году подготовлен Минвостокразвития России и размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает создание организационного комитета, а также обеспечение разработки и утверждения плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Арктики.

«Ассоциация полярников предлагает начать формировать идеи уже сейчас. На форуме «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова мы обсудим общественные инициативы, сформируем и направим их в оргкомитет в целях поддержки проведения события. Программа Года Арктики должна быть разработана при самом активном участии арктического сообщества. Проведение тематического года позволит привлечь дополнительное внимание к вопросам развития Арктики, рассказать гражданам всей страны о значении макрорегиона», — отмечает президент АСПОЛ Михаил Слипенчук.

Предложения принимаются через специальную форму по ссылке: www.forumarctic.com

XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. Чилингарова соберёт более 2000 человек из России и других государств. Форум пройдёт под девизом «Арктика в действии», который отражает возрастающее значение Крайнего Севера как пространства интенсивной человеческой активности и масштабных задач, требующих колоссальных усилий, продуманных решений и взаимной ответственности.

Деловая программа форума ориентирована на содействие реализации национальных целей России и создана с учётом формирования конкретных решений. В нее вошли 8 треков по ключевым направлениям развития Арктической зоны: от экономики и социальной политики до развития Трансарктического транспортного коридора и технологического обеспечения.

Выработанные на форуме решения и предложения по развитию Арктической зоны РФ войдут в общественную резолюцию, которую направят в федеральные органы власти.

Фото: https://www.aspolrf.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4369