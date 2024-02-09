Ассоциация управляющих организаций и Фонд капитального ремонта Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

В Министерстве Госжилстройнадзора Мурманской области состоялось первое в новом году общее собрание членов Ассоциации управляющих организаций многоквартирных домов Мурманской области.

В Ассоциацию входят руководители управляющих компаний из Мончегорска, Кандалакши, Оленегорска, Мурманска, Апатит, Ковдора, Североморска, Ревды и Полярных Зорь.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, началась встреча с видеоконференции с сотрудниками общероссийской ассоциации «Новое качество», которые ответили на актуальные для северян вопросы о возможностях получения сведений о собственниках помещений многоквартирных домов для ведения реестра собственников и о корректировке платы по всем коммунальным ресурсам.

Так же члены Ассоциации обсудили соблюдение отраслевого стандарта качества управления многоквартирными домами, итоги своей работы в 2023 году и тему вывоза твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Как отметила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова, важным итогом этой встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Ассоциации с региональным Фондом капитального ремонта. Стороны теперь будут совместно действовать во время подготовки домов к капитальному ремонту.

Например, в случае проведения капремонта внутридомовых сетей входящие в Ассоциацию УК организуют работу с жителями для получения разрешения на доступ подрядчиков фонда во все квартиры дома.

«Оперативное сотрудничество в этом вопросе необходимо для того, чтобы нам сразу подавать иски в суд или убедить собственника обеспечить доступ в квартиру. Ведь, скажем, если в доме 30% жильцов не будут менять сети, то потом на плечи управляющей организации лягут неизбежные протечки и прочие проблемы. Поэтому мы хотим создать прецедент, чтобы люди понимали: капитальный ремонт делать надо. С другой стороны, УК должны отдавать дома под капремонт без воды в подвалах и тому подобного. То есть у нашей Ассоциации и фонда есть разные точки соприкосновения. Будем работать дальше над тем, чтобы не возникало вопросов, тормозящих нашу общую работу», – поясняет директор Ассоциации управляющих организаций Виктор Пушилин.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, Ассоциация управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами Мурманской области создана в 2019 году. Участие в ней добровольное, но есть обязательные требования – наличие собственной аварийно-диспетчерской службы, штата рабочих и техники, выполнение отраслевого стандарта качества управления многоквартирными домами.

Фото: https://gov-murman.ru