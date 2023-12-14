Ассоциация юристов России провела юридический диктант в Мурманском арктическом университете

12 декабря, в День Конституции, в Мурманском арктическом университете Ассоциация юристов России провела очный этап Всероссийского правового диктанта. Мероприятие прошло в коворкинге университета.

На открытии мероприятии выступили руководитель исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков и известный российский юрист, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания Олег Германович Румянцев.

Диктант предлагал 40 вопросов, на которые участники должны были ответить в течение 60 минут. Участвовать можно было на базовом и профессиональном уровнях сложности, а тест был доступен на русском и других языках. Это отличная возможность для студентов проверить свои знания в области права и подготовиться к будущей карьере.

На официальном сайте доступна вся необходимая информация о диктанте, а также статистические данные о прошлых годах. В 2022 году в диктанте участвовали рекордные 1 млн 55 тысяч 996 человек из России и других стран, что подчеркивает его важность и популярность.

Фото: https://gov-murman.ru