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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 11:30

Ассоциацию музеев Арктики представили на заседании тематической секции Союза музеев России

Мурманский областной краеведческий музей стал участником первого заседания Секции арктических музеев Союза музеев России. Эта организация призвана содействовать развитию музеев, сохраняющих наследие российской Арктики, а также способствовать реализации совместных межмузейных проектов. Ожидается, что в неё войдут около 100 музеев России – и речь идёт не только о музеях, которые находятся в арктических регионах, но и о центральных, федеральных музеях, которые хранят арктическое наследие, либо изучают историю покорения и освоения Арктики.

Секция будет координировать деятельность арктических музеев и совместное продвижение их проектов, она также станет новой площадкой для взаимодействия коллег, даст старт новым межмузейным проектам и будет способствовать профессиональному росту сотрудников арктических музеев.

В рамках заседания прошли выступления генерального директора Благотворительного Фонда Владимира Потанина Оксаны Орачевой и директора Мурманского областного краеведческого музея Елены Собашниковой, посвященные работе Ассоциации музеев Арктики.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Ассоциация музеев Арктики создана областным краеведческим музеем в рамках полученного гранта благотворительного Фонда Владимира Потанина. По замыслу проекта Мурманский областной краеведческий музей станет флагманом Ассоциации, и сможет собрать команду единомышленников из других арктических регионов, в том числе Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия). Ассоциация станет своеобразным «рабочим инструментом» Секции арктических музеев и позволит более активно участвовать в грантовой и иной практической деятельности, направленной на обновление музеев.

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