Астролог Сергей Згазинский приглашает жителей ЗАТО город Заозерск на встречу

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, Сергей Згазинский проведёт беседу на тему «Астрология - древнее знание с современными возможностями» и ответит на вопросы жителей муниципалитета.

Сергей Згазинский – опытный астролог со стажем работы более 30 лет, основатель самой крупной за Полярным кругом школы астрологии «Знаки», более 15 лет ведёт программу «Знаки 2.0» на телеканале «Артик-ТВ», ученик известного астролога Павла Глобы.

Все желающие приглашаются на встречу с известным астрологом 15 февраля в 15.00 в молодёжное пространство «СОПКИ» по адресу: ЗАТО город Заозерск, пер. Школьный, 6. (16+)

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457272785%2F0c0cea53a7faac26bb