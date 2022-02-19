Атмосфера арктической морской гавани – в фото и видеокадрах ММТП

Портовики в очередной раз порадовали посетителей своей странички в соцсети «ВКонтакте» серией прекрасных снимков Кольского залива – труженика и видеозарисовкой «Порт – это красиво!».

Тем более, когда выдается морозная погода, а в ярких солнечных лучах искрится снег. Или, когда туман подчеркивает монументальные формы судов и портальных кранов. Атмосфера арктической морской гавани – в фото и видеокадрах, снятых в Мурманском морском торговом порту.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247863%2Fwall-149919532_2377