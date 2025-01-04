Атмосферу праздника в дни каникул жителям и гостям Кольского Заполярья подарят артисты областных театров

Новогодняя кампания в областном драматическом театре пройдёт по 6 января. Взрослый зритель сможет насладиться обновленной постановкой «Чародеи, С Новым годом!» с музыкальным антрактом. Юных северян артисты приглашают на премьерный волшебный спектакль «Хрустальная туфелька Золушки» с новогодней интермедией. Также в дни каникул в театре будет работать резиденция Деда Мороза – ребята смогут познакомиться с главным новогодним волшебником и зажечь праздничную ёлку.

По 8 января юных зрителей ждёт областной театр кукол. Самые маленькие северяне смогут увидеть постановку «Сказка о глупом мышонке», а для ребят постарше на сцене театра артисты покажут премьерный спектакль «По щучьему велению».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, подробнее о новогодних спектаклях и не только можно узнать на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/