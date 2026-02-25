В Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностьюСтартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.26 11:25

«Атом-хаски рассказывает сказки»: мурманский «Росатом Энергосбыт» издал книгу со сказками и рисунками клиентов

Книга «Атом-хаски рассказывает сказки» – это сборник историй и ярких иллюстраций, созданных клиентами и их детьми из разных регионов присутствия АО «Росатом Энергосбыт». Кроме сказок и рисунков, книга содержит изображения для самостоятельного раскрашивания. Проект родился в рамках конкурса «Энергетика лидеров 5.0» и стал настоящим катализатором творчества и диалога с клиентами. На создание сборника авторов вдохновил маскот компании – хаски Атом, ставший главным героем многих сказок.

В фокусе внимания социально-ответственного бизнеса – экологическое поведение, забота об окружающей среде и научно-технические разработки, направленные на сохранение природы. Именно этим темам посвящены сказки, где воспитание бережного отношения к природе происходит через призму волшебства и увлекательных приключений.

«Книга «Атом-хаски рассказывает сказки» не только повышает осведомленность о рациональном использовании энергии, но и вдохновляет подрастающее поколение на экологическую ответственность, делая сложные темы доступными и веселыми. Сборник побуждает детей мечтать о профессии энергетика. Главная задача проекта - укрепить связь между компанией и сообществом. Через совместное творчество компания и клиенты превращают повседневные заботы в источник добра. Это особенно ценно в те теплые моменты, когда родитель читает ребенку сказку, создавая воспоминания на долгие годы и зажигая в малышах искру интереса к миру энергетики», - отметили авторы проекта Мария Гущина и Дарья Климовская.

В «Росатом Энергосбыте» уверены, что воспитание и формирование интереса к профессии происходит в юном возрасте, поэтому к созданию сборника были приглашены не только взрослые, но и самые маленькие клиенты. Забота о подрастающем поколении и будущем детей является одним из ключевых приоритетов государства.

Экологическая повестка давно стала частью программы государственного развития России, задолго до появления термина ESG. Решение экологических проблем остаётся одной из национальных целей и целей устойчивого развития Госкорпорации «Росатом», как глобальной технологической компании.

Как подчеркнули представители «Росатом Энергосбыта», сборник сказок с картинками от клиентов – это творческий и нестандартный путь, который не только воспитывает бережное отношение к окружающей среде, но и направляет интерес подрастающего поколения на экологию и осознанное потребление. Чистый воздух, вода и земля – обязательные условия для здоровья граждан, поэтому инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской, наставнической и просветительской деятельности.

«Атом-хаски рассказывает сказки» – это инвестиция в поколение, которое будет ответственно относиться к ресурсам планеты и строить устойчивое будущее для всех нас. Этот проект демонстрирует, что забота об экологии и развитие энергетики могут идти рука об руку, вдохновляя на новые свершения и укрепляя связь между компанией и её клиентами, отмечает пресс-служба филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

АО «Росатом Энергосбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения Росатом Энергосбыта работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. АО «Росатом Энергосбыт» поставляет электроэнергию для почти 64 тыс. юридических лиц и свыше 4 млн жителей. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями Росатом Энергосбыта электроэнергии в 2025 году составил 21,6 – млрд кВт*ч.
Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире13:00«Преступление-2». Художественный сериал, 7 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подготовка к государственным экзаменам с помощью репетиторов остаётся главной целью для 37% жителей России-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»