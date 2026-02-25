«Атом-хаски рассказывает сказки»: мурманский «Росатом Энергосбыт» издал книгу со сказками и рисунками клиентов

Книга «Атом-хаски рассказывает сказки» – это сборник историй и ярких иллюстраций, созданных клиентами и их детьми из разных регионов присутствия АО «Росатом Энергосбыт». Кроме сказок и рисунков, книга содержит изображения для самостоятельного раскрашивания. Проект родился в рамках конкурса «Энергетика лидеров 5.0» и стал настоящим катализатором творчества и диалога с клиентами. На создание сборника авторов вдохновил маскот компании – хаски Атом, ставший главным героем многих сказок.

В фокусе внимания социально-ответственного бизнеса – экологическое поведение, забота об окружающей среде и научно-технические разработки, направленные на сохранение природы. Именно этим темам посвящены сказки, где воспитание бережного отношения к природе происходит через призму волшебства и увлекательных приключений.

«Книга «Атом-хаски рассказывает сказки» не только повышает осведомленность о рациональном использовании энергии, но и вдохновляет подрастающее поколение на экологическую ответственность, делая сложные темы доступными и веселыми. Сборник побуждает детей мечтать о профессии энергетика. Главная задача проекта - укрепить связь между компанией и сообществом. Через совместное творчество компания и клиенты превращают повседневные заботы в источник добра. Это особенно ценно в те теплые моменты, когда родитель читает ребенку сказку, создавая воспоминания на долгие годы и зажигая в малышах искру интереса к миру энергетики», - отметили авторы проекта Мария Гущина и Дарья Климовская.

В «Росатом Энергосбыте» уверены, что воспитание и формирование интереса к профессии происходит в юном возрасте, поэтому к созданию сборника были приглашены не только взрослые, но и самые маленькие клиенты. Забота о подрастающем поколении и будущем детей является одним из ключевых приоритетов государства.

Экологическая повестка давно стала частью программы государственного развития России, задолго до появления термина ESG. Решение экологических проблем остаётся одной из национальных целей и целей устойчивого развития Госкорпорации «Росатом», как глобальной технологической компании.

Как подчеркнули представители «Росатом Энергосбыта», сборник сказок с картинками от клиентов – это творческий и нестандартный путь, который не только воспитывает бережное отношение к окружающей среде, но и направляет интерес подрастающего поколения на экологию и осознанное потребление. Чистый воздух, вода и земля – обязательные условия для здоровья граждан, поэтому инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской, наставнической и просветительской деятельности.

«Атом-хаски рассказывает сказки» – это инвестиция в поколение, которое будет ответственно относиться к ресурсам планеты и строить устойчивое будущее для всех нас. Этот проект демонстрирует, что забота об экологии и развитие энергетики могут идти рука об руку, вдохновляя на новые свершения и укрепляя связь между компанией и её клиентами, отмечает пресс-служба филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

АО «Росатом Энергосбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения Росатом Энергосбыта работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. АО «Росатом Энергосбыт» поставляет электроэнергию для почти 64 тыс. юридических лиц и свыше 4 млн жителей. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями Росатом Энергосбыта электроэнергии в 2025 году составил 21,6 – млрд кВт*ч.

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru .

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.