«АтомЭнергоСбы»т информирует северян о новых мошеннических схемах и рекомендует быть осторожными и бдительными

Мурманскому филиалу стало известно о новом способе мошенничества. На этот раз преступники не только представились сотрудниками, но и стали использовать вредоносные программы, чтобы завладеть средствами граждан. Чтобы предотвратить хищение средств граждан, компания информирует о мерах предосторожности.

Так, преступник представился сотрудником ООО «АтомЦифроСбыт», предложил установить прибор учёта электроэнергии и скачать мобильное приложение. Житель Мурманской области скачал вирусное приложение, которое позволило мошенникам получить доступ к денежным средствам северянина.

Будьте бдительны и используйте только официальную версию мобильного приложения. Его вы можете скачать по ссылке с официального сайта компании: https://atomsbt.eopis.rosatom.ru/services/mobile/ или через прикрепленный QR-код.

Помните, при установке приборов учёта сотрудники «АтомЭнергоСбыта» и «АтомЦифроСбыта» не требуют скачивания мобильного приложения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».