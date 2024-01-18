«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года

Анализ динамики собираемости платежей за потребленную электроэнергию по итогам 12 месяцев 2023 года в АО «АтомЭнергоСбыт» продемонстрировал сохранение позитивного тренда на протяжении всего года. По оперативным данным, уровень сборов по итогам 2023 года в целом по компании составил 100% – Курске, Мурманске, Смоленске, Твери и Республике Хакасия.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт», положительная динамика свидетельствует об успешной планомерной работе по развитию клиентских сервисов, новых цифровых решений и качества обслуживания во всех точках коммуникации.

Как считают в компании, высокий уровень платёжной дисциплины также во многом обеспечивается благодаря открытому взаимодействию со всеми партнерами, предприятиями, жителями и органами власти в регионах присутствия, в том числе внедрению лучших клиентских практик.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт».