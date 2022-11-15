«АтомЭнергоСбыт» объявляет старт конкурса «Об энергетике в красках»

Конкурс детского изобразительного творчества объявлен среди детей сотрудников АО «АтомЭнергоСбыт» и в художественных образовательных учреждениях Мурманской области. Победители будут награждены сувенирами и памятными подарками.

С 10 ноября по 10 декабря филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск проводит творческий конкурс художественного мастерства «Об энергетике в красках», который приурочен к приближающемуся празднику – Дню энергетика.

Ребятам в возрасте от 7 до 14 лет предлагаются следующие номинации: «Я – энергетик» - о профессии энергетика, о содержании деятельности; «Где рождается энергия?» - рисунки, посвященные предприятиям энергетической отрасли, а также процессам получения энергии; «На что способна энергетика» - об объектах, работоспособность которых обеспечивается большим количеством энергии.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, размер рисунков может быть формата А4 (210 х 297 мм) либо А3 (297 х 420 мм) в горизонтальном или вертикальном расположении. Работы участников предоставляются с этикетками (на оборотной стороне картины), на которых должна быть обозначена следующая информация: название работы; номинация, в которой размещается работа; фамилия и имя автора полностью; возраст автора; наименование образовательного учреждения; ФИО творческого руководителя (или одного из родителей) полностью; контактный номер телефона.

Свои конкурсные работы можно предоставить в головной офис филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30 или в любой из офисов обслуживания клиентов, расположенных в области до 10 декабря этого года.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.