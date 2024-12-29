«АтомЭнергоСбыт» открыл новый центр обслуживания клиентов для жителей Заозерска и прилегающих гарнизонов

Новый офис находится по адресу: ул. Колышкина, 2, в пешей доступности от основных городских объектов социального значения ЗАТО город Заозерск. Пространство нового ЦОКа полностью соответствует высоким стандартам «Росатома» и эргономично разделено на зону обслуживания физических лиц, отдельно обслуживаются юридические лица, комфортную зону ожидания, кассу и детский уголок.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, здесь северяне могут решить вопросы по оплате услуг, передаче показаний или уточнить любую информацию по услугам электроснабжения, капремонта и вывоза твердых коммунальных отходов. Также сотрудники расскажут клиентам о преимуществах использования цифровых сервисов «АтомЭнергоСбыта»: мобильного приложения, «личного кабинета».

«Офис в Заозерске стал важным шагом к улучшению качества обслуживания наших клиентов. Мы ставим в приоритет задачу повышения уровня клиентского сервиса и на постоянной основе работаем в направлении обеспечения комфорта, доступности и оперативного решения вопросов северян. Наша цель – создать максимально удобные условия для взаимодействия с клиентами и сделать так, чтобы каждый вопрос наших клиентов нашел решение. Уверены, что новый центр обслуживания в Заозерске будет способствовать укреплению доверия и налаживанию крепких отношений с нашими клиентами», - подчеркнул заместитель генерального директора- директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

«Открытие нового офиса «АтомЭнергоСбыта» имеет большое значение для нашего города. Повышение удовлетворенности северян, развитие инфраструктуры - это одна из целей программы «На Севере - жить!», обозначенных губернатором и поставленных перед администрацией Заозерска. И центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» всецело содействует этой задаче. Благодарим госкорпорацию Росатом и гарантирующего поставщика за внимание и уважение потребностей северян. В дальнейшем мы будем оказывать любую поддержку социально значимых инициатив, направленных на улучшение жизни жителей Заозерска», - отметил глава муниципального образования ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин.

Центр обслуживания клиентов в Заозерске – это 19-й офис, который сегодня полностью соответствует единому стилю госкорпорации «Росатом». Напомним, что накануне обновленный ЦОК открылся в Коле, а в 2025 году состоится открытие нового ЦОКа в Мончегорске.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.