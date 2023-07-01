«АтомЭнергоСбыт» поделился опытом компании в области социального развития на конференции «Вызовы -2030»

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «АтомЭнергоСбыт» Оксана Галина поделилась опытом компании в области социального развития на конференции «Вызовы -2030», которая прошла в Москве 29 июня.

В рамках стратегической сессии «Социальные инвестиции: человек в фокусе» Оксана Галина отметила, что бизнес не может оставлять без внимания социальное развитие региона, в котором работает, если имеет долгосрочные планы развития. Компания «АтомЭнергоСбыт» выстраивает свои планы с учетом стратегии развития ГК «Росатом» и уделяет особенное внимание образовательным и экологическим программам для разных целевых аудиторий, поддержке местных инициатив, а также привлечению новых участников, которые разделяют ценности госкорпорации.

«Мы все прекрасно понимаем, что конкуренция за высокопрофессиональные кадры растет с каждым годом, а также то, что стабильное развитие региона – залог успешного и длительного развития самого бизнеса, поэтому участие в конференции «Вызовы -2030», позволяет не только продемонстрировать достижения нашей компании в этом направлении, но и узнать об успешных практиках других компаний, опыт которых может быть учтен и в нашей работе», - сказала Оксана Галина по итогам конференции.

Конференцию организовала Ассоциация менеджеров, членом которой является и АО «АтомЭнергоСбыт». Ассоциация менеджеров много лет занимается изучением темы устойчивого развития, популяризирует и внедряет лучшие мировые практики ESG в России. Участники конференции поделились опытом ESG-трансформации, эффективными практиками развития российских территорий, проанализировали текущую ситуацию, а также обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации политики устойчивого развития.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».