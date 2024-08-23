«АтомЭнергоСбыт» предупреждает жителей Мурманской области об участившихся попытках мошенничества по телефону

Гарантирующий поставщик электроэнергии обращается к северянам с предупреждением: не давайте посторонним доступ к личным данным.

Неизвестные представляются сотрудниками «АтомЭнергоСбыта» и предлагают перейти на льготный тариф или зарегистрироваться на бесплатную замену приборов учёта вне очереди, однако для этого просят клиентов продиктовать персональные данные и смс-код, поступающий на номер абонента.

Обращаем внимание, что работники «АтомЭнергоСбыта» никогда не запрашивают по телефону паспортные данные и не просят назвать код из смс-сообщений.

Если вам поступают такие звонки, скорее всего, это мошенники.

Напомним также, что тарифы для населения утверждаются правительством Мурманской области на определенный срок и не могут быть изменены в заявительном порядке. Под предлогом оформления льготы злоумышленники пытаются завладеть персональными данными клиента и использовать их с целью нанесения материального ущерба.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить:

• льготы на оплату электроэнергии предоставляются определённым категориям граждан в виде денежной компенсации. Субсидии на оплату ЖКХ можно оформить в учреждениях соцзащиты, в МФЦ или через портал «Госуслуги»;

• замена приборов учёта электроэнергии осуществляется на основании заявок. Сотрудники «АтомЭнергоСбыта» предварительно размещают объявление о предстоящей замене приборов учёта на информационных досках возле подъездов.

«Если вы столкнулись с подобными предложениями, как можно скорее прервите разговор и обратитесь в «АтомЭнергоСбыт» по официальным каналам связи, указанным в квитанции. Не передавайте личные данные в ходе телефонного разговора. Помните, ваша безопасность в ваших руках», – отмечают в «АтомЭнергоСбыте».